La notizia circolava da alcuni giorni, giorni nei quali abbiamo cercato di comprendere meglio quanto stesse succedendo. In questo periodo molto genitori si sono rivolti proprio alla nostra testata giornalistica per raccontare – spesso con dispiacere – quel che stesse bollendo in pentola. Di fatto, cercando di essere sintetici, “Empoli Giovani” rappresentava la scuola calcio interna e diretta (a pagamento) dell’Empoli FC. Questa non ci sarà più nella forma attuale, ed i tanti bimbi (maschi e femmine) facenti parte di questo gruppone, saranno redistribuiti nelle squadre del territorio, sotto diretta “affiliazione” di Monteboro.

Da una parte quindi ci sarà un consolidamento e rafforzamento di tante realtà locali, che saranno satelliti dell’Empoli. In questi anche dei graditi ritorni, pensando per esempio a Santa Maria che era affiliata con il Monza. Si dovrebbe andare anche ben oltre i confini di Empoli e della provincia, viste le tante già presenti affiliazioni e le nuove che arriveranno. Ovviamente si attende da parte della società, oltre ad un comunicato ufficiale che spieghi i dettagli, anche un elenco che faccia ben capire il percorso che verrà fatto dai singoli bambini. Da evidenziare che in queste società del territorio, ci sarà una costante formazione diretta da parte dell’EmpoliFC.

Ovviamente la situazione non è di impatto soltanto per bambini e genitori, ma anche per tutti quei tecnici e collaboratori che seguivano da vicino le varie annate. Va da se che il non essere più “Empoli” non sarà però inficiante sul fatto che la società possa poi selezionare dei ragazzi da inserire nel proprio vivaio diretto. Come EmpoliFC resteranno le squadre selezionate, dagli Under8 alla Primavera.