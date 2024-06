Quello di Sebastiano Esposito è un nome che a Monteboro intriga non certo da oggi. In attesa dello start ufficiale del mercato, che sarà fatto dal nuovo ds (Carli e Gemmi i nomi preferiti), si inizia a scandagliare quella rosa di nomi che sono già di sicuro interesse. Esposito, classe 2002, rientrerà all’Inter dopo il prestito alla Samp. Da dire che i blucerchiati potrebbero esercitare il diritto di riscatto, l’importo di sette milioni però fa pensare che questo non sarà fatto. Una volta all’Inter, difficilmente verrà mantenuto stabilmente in nerazzurro.

Già in tempi non sospetti il club meneghino aveva parlato di un upgrade da voler far fare al ragazzo. Ecco che il ritorno nella massima categoria potrebbe essere la logica traduzione. Lo scorso anno, sotto la Lanterna, per lui sono arrivati 6 gol e 6 assist. Il giocatore piace da tempo al Presidente Corsi, e siamo certi nel dire che – indipendentemente da ds ed tecnico – da Monteboro verrà fatto un tentativo. L’attacco, come già ricordato in altri articoli, è un reparto da rifondare quasi totalmente. Il nome di Esposito sarà uno di quelli che torneremo a raccontare.

Da non dimenticare che il procuratore, Giuffredi, è sempre stato in ottimi rapporti con il club. Su di lui gli occhi molto interessati del Sassuolo, che potrebbe comprare, e del Genoa.