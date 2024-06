Le ultime ore sono state interamente prese da una notizia molto importante, ovvero l’addio (ancora tutto da ufficializzare) di Pietro Accardi, con, di contro, le prime indiscrezioni forti sul possibile sostituto. In tutto questo c’è però un punto interrogativo, altrettanto importante, a cui serve una risposta. Davide Nicola. Il tecnico, ragionando da un punto di vista contrattuale, è a tutti gli effetti l’allenatore dell’Empoli per la stagione sportiva 2024/25 ma ormai sappiamo bene quello che è il valore dei contratti.

Non crediamo che il discorso di Pietro Accardi sia legato a doppio nodo alla scelta che farà Nicola. Certo è che non sarebbe sbagliato pensare che, in qualche modo, ci possa essere però condizionamento. Accardi è colui che fortemente ha voluto Nicola per quella sterzata che si è poi rivelata fondamentale, e senza Accardi – in una stagione ancor più complicata – potrebbe mancare un importante punto di riferimento per l’allenatore piemontese. C’è logicamente sempre anche il rovescio della medaglia. In questo caso una sfida ancora più complessa da vincere.

Sulla carta doveva tenersi ieri il confronto a tre. Confronto che è stato anticipato da quello tra Accardi ed il Presidente, escludendo ovviamente Nicola. A questo punto, immaginiamo, si dovrà arrivare all’ufficializzazione del direttore sportivo, chiunque esso sia. In quel momento, lavorando sempre di immaginazione (ma cosi la logica impone), ci sarà un confronto tra Nicola ed il nuovo DS. Soltanto arrivati a questo momento cronologico, crediamo, Davide Nicola potrà sciogliere le proprie riserve e valutare se andare avanti o meno con l’Empoli. Crediamo che la decisione, come già detto in tempi non sospetti, sia totalmente di Nicola. Non crediamo ci possano essere imposizioni a priori del nuovo DS.