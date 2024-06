Il mercato azzurro inizierà a decollare una volta che i due tasselli, DS ed Allenatore, verranno messi. A Monteboro però non si è con le mani in mano, e ci sono già dei profili seguiti e di interesse. Profili per i quali non ci sono certo trattative ma che, sotto attenzione, potrebbero a breve avere dei contatti. Tra questi anche il nome di un altro portiere. Un giovane, friulano (e questo apre a dolci ricordi), che da Empoli è già passato qualche anno fa: Gianluca Saro.

Classe 2000, Saro è di proprietà della Cremonese, ed in grigiorosso ha giocato tutta la parte finale di questa stagione. Playoff compresi. Portiere di prospettiva che si era messo in grande evidenza l’anno precedente a Vercelli. Saro, come detto, ha giocato una stagione nella primavera azzurra, precisamente la 2018-19; arrivato in prestito dalla Juventus. L’Empoli potrebbe anche andare a prendere due portieri quest’anno, visto che Perisan potrebbe salutare e Berisha è in scadenza. Il nome di Saro potrebbe quindi non essere concorrenziale a quello già fatto di Turati, o anche di altri nomi che potranno uscire di qui al prossimo futuro.

Il giovane portiere è stato seguito attentamente durante la parte finale del campionato appena terminato. L’interesse lo possiamo confermare, sarà poi il tempo a dirci se resterà un nome messo lì o ci potrà esser un seguito.