L’era di Pietro Accardi, iniziata ufficialmente come ds nel 2017, è arrivata al capolinea. Nei prossimi giorni arriverà l’annuncio ufficiale che sancirà il suo passaggio alla Samp. Un ritorno “a casa” per Pietro. L’Empoli deve quindi andare alla ricerca del profilo giusto per la sostituzione, all’alba di una stagione affascinante ma sicuramente ancor più difficile. Al vaglio della proprietà ci sono diversi nomi, con quello fatto già oggi di Gemmi ad essere di sicuro interesse. Ma in testa batte qualcosa che possa andare oltre, un qualcosa che possa assomigliare, appunto, al concetto di casa. In testa batte il pensiero di provare a far tornare Marcello Carli.

Carli è stato proprio colui che ha formato Pietro Accardi, ed al quale nell’estate del 2017, ha lasciato la sua eredità. La storia azzurra recente, nella figura del ds, racconta di tutte figure molto vicine al Presidente, di figure formatesi proprio a casa. Si torna a quel concetto. Stando a quanto sappiamo, ci sarebbe stato già un contatto importante tra il club e Marcello Carli. L’attuale ds del Benevento avrebbe chiesto qualche giorno di riflessione, anche per capire come eventualmente gestire la situazione attuale che lo lega al club campano. Indubbiamente andare ad inserire una figura come Marcello (con lui potrebbe tornare anche Andrea Innocenti), rappresenterebbe una situazione che possa dare continuità al lavoro fatto fin qui. Oltre che, crediamo, dare grande entusiasmo alla piazza.

Niente è scritto, niente è deciso. Carli dovrà far capire quelle che sono le sue reali intenzioni. La società, nel frattempo, dovrà cercare di considerare tutte quelle figure che possano far al caso. La sensazione è che si vada alla prossima settimana per poter capire chi, con certezza, andrà a ricoprire il ruolo che Accardi sta lasciando libero. Una situazione che seguiremo con grande attenzione, cercando di essere tempestivi nel rilasciare le giuste informazioni.