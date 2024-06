l Napoli è sempre più determinato a rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione, e uno dei nomi che sta emergendo con insistenza è quello di Nicolò Cambiaghi. Il giovane talento, che ha vestito la nostra maglia, ma di proprietà dell’Atalanta, ha attirato l’attenzione del club partenopeo grazie alle sue prestazioni convincenti negli ultimi due anni. Cambiaghi, classe 2000, ha mostrato grande potenziale e crescita nelle sue stagioni con l’Empoli. Dotato di una notevole velocità, ottima tecnica ed una visione di gioco interessante, si è distinto come uno dei prospetti più interessanti del campionato.

Il Napoli ha già iniziato a muoversi concretamente per portare Cambiaghi all’ombra del Vesuvio. Secondo quanto raccontatoci dalla Campania, nei prossimi giorni il Napoli presenterà un’offerta ufficiale all’Atalanta, proprietaria del cartellino di Cambiaghi. L’Atalanta, dal canto suo, riconosce il valore del giovane esterno e vorrebbe valutare ulteriormente le sue capacità durante il ritiro estivo. Tuttavia, di fronte a un’offerta allettante, la società bergamasca potrebbe essere disposta a cedere il giocatore. Il Napoli è consapevole di dover mettere sul tavolo una proposta convincente per convincere l’Atalanta a lasciar partire Cambiaghi. Empoli ovviamente spettatore con la certezza che il cammino di Cambiaghi in azzurro sia definitivamente concluso.