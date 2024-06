Si terrà nei primi giorni della prossima settimana l’incontro tra la società e Davide Nicola. Ovviamente al tavolo si siederà anche il neo-ds Gemmi che tra non molto sarà ufficiale. Sarà dunque in quella sede che si andranno a fare tutte le considerazioni in vista della nuova stagione, capendo se ci saranno i presupposti per poter andare avanti insieme o meno. Come già detto più volte, da parte di Monteboro non ci sono ostacoli per una prosecuzione che, anche contrattualmente, è già in essere.

Il club indicherà al tecnico quelle che sono le risorse e le strategie per la nuova sfida, e Davide Nicola dovrà far capire se queste saranno in condivisione o meno. Difficile ad oggi fare pronostici, la sensazione però (a differenza di quella per Accardi, e confermatasi) è piuttosto positiva. C’è però da fare in fretta, soprattutto nel caso che non ci sia stretta di mano. In quel caso il club dovrà andare alla ricerca di un nuovo tecnico che possa dimostrarsi affamato e capace rispetto al difficile campionato che ci attende.