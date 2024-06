Colpo importante del Palermo in Serie B che ha ufficializzato poco fa Alessio Dionisi come nuovo allenatore per la prossima stagione. L’ex tecnico azzurro ha chiuso con il Sassuolo dopo tre anni che sono culminati con l’esonero dopo la sconfitta con l’Empoli alla 26a giornata che non è servito a evitare la retrocessione ai neroverdi.

La chiamata di Palermo rappresenta un ottima opportunità per il tecnico amiatino visto che il prossimo anno i rosanero saranno chiamati a un campionato da protagonisti in Serie B con il chiaro obiettivo di tornare in Serie A.

Questo il comunicato del Palermo:

Il Palermo FC comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della Prima Squadra ad Alessio Dionisi.

Il tecnico, a partire dal prossimo 1° luglio, si legherà al Club rosanero con un contratto pluriennale.

A Dionisi il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.