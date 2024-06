Negli ultimi due/tre giorni l’attenzione è stata totalmente catalizzata dalla vicenda DS. Una situazione che, ripetendoci, manca ancora dei passaggi ufficiali ma che di fatto si è chiusa. Pietro Accardi va alla Samp dopo la lunga militanza azzurra, Roberto Gemmi arriva da Cosenza in sostituzione. In mezzo a questo abbiamo però fatto il nome di Marcello Carli, e non a caso. Infatti quello di Carli è stato un pensiero davvero forte all’interno della stanza dei bottoni di Monteboro, con poi una fumata nera.

La scelta di non ripristinare il sodalizio interrotto nel 2017 è stata dello stesso Carli. Stando a quanto raccolto, dopo una breve riflessione, Carli avrebbe comunicato la volontà di rimanere a Benevento, rinnovando la fiducia concessagli dal Presidente Vigorito e riprovando la scalata con i giallorossi. “Empoli sarà sempre casa mia, ma ho il privilegio di essere in un grande club“. Questo il lapidario commento di Marcello. Una scelta rispettabile, nonostante la tentazione di tornare a casa sia stata, seppur per poco, davvero intensa. Incassato il pensiero di Carli, si è tornati su Gemmi che era di fatto già preallertato.