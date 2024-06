Liberato Cacace è reduce da un’altra stagione che potremmo definire, altalenante. Spesso impiegato da seconda scelta, ha alternato buone prestazioni – soprattutto nel finale di stagione – a partite un pò più acerbe. In questi anni ha sicuramente fatto capire che in serie A ci può stare, seppur con qualche difficoltà. Il terzino sinistro neozelandese però è stato sicuramente notato dagli addetti ai lavori, e due club che vogliono essere protagonisti nella prossima B starebbero pensando a lui.

Infatti sia la neoretrocessa Salernitana, che l’ambizioso Palermo, starebbero facendo i classici primi sondaggi per capire l’eventuale disponibilità. Non parliamo di offerte ufficiali. Molto dipenderà dal progetto tattico del prossimo anno, capendo anche se ci potrà essere un ruolo più da protagonista. Altro nodo è quello legato al costo del cartellino. Sappiamo che l’Empoli ha pagato non poco il giocatore, 4 milioni, ma difficilmente si potrà fare guadagno rispetto a quella cifra. Il mercato che è alle porte ci racconterà di più.