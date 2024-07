Sebastiano Luperto, che ha appena lasciato l’Empoli per accasarsi al Cagliari, ha scritto un post su Instagram per ringraziare l’Empoli, la società e i tifosi per gli anni passati assieme:

Cari tifosi azzurri, cara Empoli, con emozione , scrivo questo messaggio per salutarvi in vista di nuove sfide. Insieme abbiamo vissuto esperienze indimenticabili.

Abbiamo sofferto e abbiamo gioito, abbiamo esultato e affrontato ogni sfida insieme, sentendo sempre il vostro sostegno!

Mi avete dato la forza di lottare e tutte le volte che sono sceso in campo, ho ringhiato e sudato con tutte le mie forze per questi colori.

Empoli rimarrà sempre nel mio cuore.

Ho vissuto momenti di grandissimo orgoglio, indossando la fascia da capitano in una stagione che rimarrà per sempre impressa nella storia di questa squadra e nel mio cuore.

Sono fiero di aver contribuito al percorso del club, di aver lasciato l’Empoli lì dove merita di essere, fiero di aver dato tutto me stesso in campo e fuori.

Ringrazio ogni persona che ha fatto parte di questo meraviglioso viaggio azzurro;

I compagni di squadra, lo staff tecnico, lo staff medico, il presidente e vicepresidente Corsi, i direttori Accardi e Colucci , i mister Andreazzoli, Zanetti e Nicola,

la società tutta, e in ultimo, ma non per importanza i tifosi, linfa di questo sport!

Ognuno di voi, nessuno escluso, ha contribuito a rendere questa esperienza unica.

Grazie per avermi sostenuto, incoraggiato e per avermi fatto sentire parte della vostra grande famiglia azzurra.

Se oggi sono un uomo e un calciatore diverso rispetto a 3 anni fa è anche grazie ad ognuno di voi.

Non vi dimenticherò mai,

Con affetto, il vostro Sebastiano!