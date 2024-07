Si guarda all’attacco, reparto totalmente da rifondare in casa azzurra, e torna di moda un nome già chiacchierato nelle ultime sessioni di mercato. Infatti si torna a parlare di Davide Okereke. Il nome, battuto dagli specialisti di calciomercato, sarebbe nuovamente d’interesse della dirigenza azzurra che vorrebbe provare a fare un tentativo con la Cremonese. Ricordiamo che Okereke è tornato in grigiorosso dopo la parentesi al Toro, che non lo ha riscattato.

Si parla indubbiamente di un attaccante espero, 74 presenze e 14 gol nella massima serie, da unire ai 12 gol fatti in serie B. Su Okereke ci sono le attenzioni del Verona e del Cagliari ma, soprattutto, va detto che la Cremonese vuol vendere. Sono almeno due i milioni che il club lombardo vorrebbe per il nigeriano classe 1997. Un investimento che, al momento, potrebbe non essere propriamente quello che il club ha in mente. Di certo, come confermato, Roberto Gemmi proverà a fare una chiacchierata per capire le eventuali vie d’accesso.

Andiamo ad inserire il nome di Okereke al fianco di quelli già battuti nella casella di coloro che piacciano. Capiremo meglio nei prossimi giorni se ci sarà trattativa o meno.