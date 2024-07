L’Empoli sta accelerando per assicurarsi Lorenzo Colombo, giovane attaccante del Milan reduce da una stagione al Monza. Il club azzurro, che da giorni ha messo gli occhi sul giocatore, è pronto a intensificare i contatti per ottenere il sì definitivo sia da parte del Milan che dello stesso Colombo. Lorenzo Colombo, dopo una stagione in prestito al Monza, è tornato a Milanello, ma il suo futuro potrebbe nuovamente prendere una direzione diversa. Empoli ha dimostrato un interesse concreto, con la volontà di portare il giovane talento alla corte di D’Aversa il prima possibile. Tuttavia, la concorrenza non manca: anche il Verona di Paolo Zanetti è sulle tracce dell’attaccante, rendendo la trattativa ancora più avvincente.

Fonti vicine alla società azzurra riferiscono che l’Empoli potrebbe avere un leggero vantaggio nella corsa a Colombo. Il giocatore, infatti, avrebbe manifestato gradimento per la destinazione. Per Empoli, l’arrivo di Colombo rappresenterebbe una pedina fondamentale per rinforzare il reparto offensivo, una necessità impellente per affrontare la preparazione in vista della stagione. Sebbene non si sia ancora arrivati ai dettagli finali dell’accordo, la sensazione è che i prossimi giorni saranno decisivi. La società è determinata a chiudere l’operazione al più presto, consapevole della concorrenza e della necessità di muoversi con rapidità.

Se le negoziazioni dovessero andare a buon fine, l’attaccante lombardo potrebbe essere uno dei colpi di mercato più importanti per l’Empoli in questa sessione estiva, aggiungendo qualità e freschezza all’attacco della squadra di D’Aversa. L’Empoli fa sul serio, serviranno anche dei giorni ma la volontà – da capire se poi finalizzata o meno – è reale e concreta.