Si è giocata la 34a giornata di Serie A che si è aperta con la quarta vittoria consecutiva del Como che batte di misura il Genoa e festeggia la matematica salvezza. Vittoria del Milan a Venezia con la squadra di casa che fallisce diverse occasioni da gol e protesta per un netto rigore negato. La Fiorentina vince il derby con l’Empoli inguaiando sempre di più gli azzurri mentre è crisi vera per l’Inter che perde anche a San Siro con la Roma e vede il sorpasso del Napoli che batte il Torino grazie alla doppietta del solito McTominay. Per i nerazzurri è la terza sconfitta consecutiva tra campionato e Coppa Italia. Torna alla vittoria la Juventus mentre il Lecce ottiene un punto importantissimo a Bergamo con l’Atalanta nella corsa alla salvezza. Nelle gare del lunedì senza reti Udinese-Bologna mentre pari spettacolo all’Olimpico: il Parma si porta sul 2-0 con una doppietta dello svedese Ondrejka poi nella ripresa la squadra di Baroni rimonta con una doppietta di Pedro. Grande colpo del Cagliari a Verona con la squadra di Nicola che è a un passo dalla salvezza.

Questi i risultati e la classifica:

COMO-GENOA 1-0

VENEZIA-MILAN 0-2

FIORENTINA-EMPOLI 2-1

INTER-ROMA 0-1

JUVENTUS-MONZA 2-0

ATALANTA-LECCE 1-1

NAPOLI-TORINO 2-0

UDINESE-BOLOGNA 0-0

VERONA-CAGLIARI 0-2

LAZIO-PARMA 2-2