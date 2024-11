Archiviata la 12a giornata di Serie A siamo entrati nella settimana della sosta dei campionati per i vari impegni delle Nazionali, andiamo quindi a dare alcuni dati statistici che emergono per gli azzurri in questo avvio di stagione. Sulle dodici gare disputate, sei sono state giocate in trasferta e in tutte l’Empoli è sempre andata in gol ( infatti dei nove gol totali realizzati, ben 8 sono stati quelli in trasferta). Inoltre è stata sconfitta soltanto a Roma con la Lazio mentre nelle altre cinque è andata a punti con due vittorie e tre pareggi. Le vittorie, ricordiamolo, sono arrivate a Roma con la Roma e a Cagliari mentre i pareggi sono stati a Bologna, a Parma e a Lecce. Inoltre anche in Coppa Italia l’Empoli ha battuto il Torino in trasferta con il risultato di 2-1.

Un dato che può essere una pura casualità oppure potrebbe essere una caratteristica della squadra l’avere una maggiore predisposizione per giocare in trasferta. Va detto che nelle gare al Castellani l’Empoli, eccetto Monza e Como, ha affrontato squadre “big” del campionato come Juve, Napoli, Inter e Fiorentina.