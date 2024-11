I numeri parlano chiaro e sentenziano che solo Napoli e Juventus hanno fatto meglio dell’Empoli quanto a gol subiti. Alla base c’è un grande lavoro di mister D’Aversa e del suo staff sulla fase difensiva, lavoro che allo stato attuale sta dando i suoi frutti. Nonostante ci siano tanti volti nuovi, la difesa ha saputo sopperire perfettamente alle partenze di Walukiewicz e Luperto: se su Viti le speranze erano quelle di avere tra le mani il sostituto naturale dell’ex capitano, la grande sorpresa di inizio stagione è l’exploit di Goglichidze, capace di prendersi la titolarità e non mollarla. A questo aggiungiamo un Ismajili formato top player, capace di francobollarsi costantemente sui centravanti avversari, soprattutto quelli più fisici, e di limitarne fortemente le qualità. Senza contare Vasquez, che ha conferito da subito sicurezza al reparto.

Ma il buon lavoro di D’Aversa, come dicevamo, riguarda la fase difensiva nella sua interezza. Il centrocampo ha dato ampie garanzie di copertura e ha aiutato molto la difesa a chiudere gli spazi. Chiunque sia stato l’interprete messo in campo, ha saputo quasi sempre gestire le varie situazioni di uno contro uno, ricevendo – quando necessario – aiuti da altri giocatori in raddoppio. L’allenatore abruzzese ha dato un’impronta ben precisa, che si è vista in ogni partita: partendo da una marcatura uomo su uomo, i centrocampisti si sono mossi liberamente in fase offensiva ma hanno avuto compiti ben precisi in fase difensiva. Gli stessi trequartisti e anche gli attaccanti hanno partecipato alla fase di pressione, cercando di inaridire le fonti di gioco avversarie.

Il segreto delle buone prestazioni degli azzurri è da ricercarsi non nel singolo, ma nel gruppo. La squadra si muove con dei compiti precisi e talvolta alcuni singoli emergono grazie alle loro qualità personali. Ma alla base c’è un forte spirito di squadra, un unione di intenti che permette di chiudere gli spazi e di esaltare il gioco in ripartenza. Se calciatori fino a poco tempo fa considerati “normali” come Pezzella, Gyasi, Henderson ecc. sono diventati indispensabili, se altri come Anjorin e Goglichidze hanno accorciato sensibilmente il loro periodo di inserimento, lo si deve alla loro disponibilità ma anche a un tipo di gioco fatto su misura per loro che sono calciatori polivalenti e votati al sacrificio.

Certo, a questo punto della stagione l’ulteriore step sarebbe migliorare ulteriormente sul piano realizzativo, ma le basi poste da D’Aversa sono importanti. L’Empoli sa difendersi ma anche ripartire, creare i presupposti per mettere in seria difficoltà le difese avversarie. La sensazione è che questa squadra abbia ancora tantissimi margini di miglioramento e che possa, nel tempo, colmare questi gap offensivi. Vero che ha segnato poco, ma in trasferta è sempre andata a segno ed è un dato su cui riflettere.