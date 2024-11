Il giocatore del momento in casa Empoli è sicuramente l’attaccante Pietro Pellegri, protagonista di due gol nelle ultime due partite contro Como e Lecce che hanno permesso agli azzurri di conquistare quattro punti e al giocatore di eguagliare già il suo record di gol realizzati nel Torino nella stagione 2022/23. Arrivato dal Torino a fine agosto in prestito con diritto di riscatto nella maxi operazione che ha visto anche l’arrivo in azzurro del difensore Sazonov e la partenza di Walukiewicz in granata, il giocatore classe 2001 ha fatto il suo debutto da titolare in campionato nella gara dell’11° giornata contro il Como realizzando un grande gol decisivo per la vittoria. Un tiro di potenza dalla destra incrociando sul secondo palo e battendo Reina. Pochi giorni dopo nella gara a Lecce è stato confermato titolare da mister D’Aversa e anche qui si è ripetuto con un’altra bellissima, una sintesi di tecnica, rapidità e potenza.

Piano piano Pellegri sta tornando a togliersi delle belle soddisfazioni dopo le negative esperienze con le maglie del Monaco, Milan e Torino e anche lui stesso ai microfoni nel dopo gara con il Como ha dichiarato di trovarsi bene e di avvertire una fiducia che non aveva mai avuto negli anni precedenti al Torino. E tra un po’ avrà la gioia più bella, la nascita della prima figlia.

Nel corso della sua carriera ha subito diversi infortuni che non gli hanno permesso di esprimere il proprio talento ma al momento il giocatore sta trovando una certa continuità anche negli allenamenti che gli stanno permettendo di ottenere una forma migliore. Ricordiamo che nel novembre del 2019 fece il suo esordio in Nazionale maggiore nell’amichevole contro l’Estonia.

Come abbiamo potuto vedere, Pellegri può essere utilizzato sia in coppia con Colombo che con un giocatore con caratteristiche diverse come Solbakken oppure Esposito appena sarà guarito dall’infortunio. La speranza di tutti i tifosi azzurri è che questa possa essere davvero la stagione della “rinascita” per Pietro Pellegri.