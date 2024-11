Una delle rivelazioni in positivo dell’Empoli è sicuramente il difensore centrale Ardian Ismajli, autentico leader della retroguardia azzurra tanto da essere risultato il migliore in campo in quasi tutte le partite giocate, annullando attaccanti del calibro di Lukaku, Kean, Dovbyk, Vlahovic e altri ancora. Con le partenze in estate dei centrali Luperto e Walukiewicz è diventato il punto di riferimento della difesa e nelle ultime settimane, con l’assenza di Grassi, anche il capitano della squadra. Ricordiamo che il giocatore è in scadenza nel giugno 2025 e non mancano i tanti interessamenti di squadre importanti. L’Empoli ha iniziato la trattativa con il giocatore per cercare di prolungare il contratto.

Nell’ultima gara contro il Lecce Ismajli ha giocato la gara numero 100 in Serie A, 87 con la maglia dell’Empoli e 13 con lo Spezia.

Intanto si è espresso su di lui, in un intervista a Tuttomercatoweb, il ds Mauro Meluso, colui che lo ha portato in Italia nel 2020 a Spezia:

“La crescita di questo ragazzo è stata una sorpresa. Quando lo prendemmo allo Spezia fu pagato pochi euro. Lo vidi in una partita di grande furore agonistico. Giocava nell’Hajduk Spalato, mi colpì molto il suo temperamento. Con Italiano è cresciuto tanto”.