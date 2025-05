CAMPIONATO PRIMAVERA 1 2024/2025 – PLAYOUT – Martedì 27 Maggio 2025 ore 17:00 – Stadio ” Renato Dall’Ara”- Bologna (BO)

BOLOGNA 1 EMPOLI 0

MARCATORI: 93′ Castaldo (B)

BOLOGNA: 1 Pessina, 3 Puukko, 8 Lai, 10 Menegazzo(78′ Toroc), 15 Papazov, 16 Nordvall(87′ Castillo), 25 Tonin(71′ Jaku), 30 Tomasevic, 32 Byar, 33 Castaldo, 44 Ivanisevic

A disposizione: 12 Happonen, 2 Markobvic, 4 De Luca, 7 Jaku, 18 Alvarez Castillo, 19 Nesi, 26 Barbaro, 29 Mazzetti, 31 Addessi, 40 Negri, 43 Toroc

ALL. Leonardo Colucci

EMPOLI: 1 Seghetti, 2 Moray, 15 Falcusan, 5 Tosto, 3 Majdandzic(74′ Mannelli), 7 El Biache(91′ Orlandi), 4 Bacci, 27 Matteazzi, 77 Popov(3′ Tordiglione(91′ Bembnista)), 90 Konate, 99 Gravelo(74′ Scienza)

A disposizione: 13 Vertua, 6 Asmussen, 8 Barsotti, 21 Trdan, 23 Huqi, 33 Mannelli, 34 Bembnista, 80 Scienza, 91 Rugani, 96 Orlandi, 98 Tordiglione

ALL. Andrea Filippeschi

Arbitro: Francesco Zago

Assistenti: Storgato, Cerrato, Caruso

Ammoniti: 57′ Gravelo (E), 59′ Pessina (B), 63′ Tosto (E), 86′ Scienza (E)

Espulsi:

PRIMO TEMPO

1′: Inizia la partita !

2′: Rimane a terra Popov che si è stirato per cercare di intercettare un rinvio del portiere avversario

3′: costretto al cambio Popov, al suo posto l’ex Tordiglione

6′: Primo squillo dell’Empoli con Gravelo che si accentra dalla sinistra e calcia potente ma centrale verso la porta

8′: Buona ripartenza azzurra con Majdandzic che taglia l’area col suo cross ma Tordiglione non è preciso nel controllo

10′: Super intervento in ripiegamento difensivo di Matteazzi che intercetta la traiettoria diretta verso papazov

14′: Cross pericoloso del Bologna ma si ostacolano al momento di colpire di testa Castaldo e Menegazzo

23′: Bologna che attacca con maggiore insistenza ma l’Empoli riparte con troppi errori

26′: Non ci crede abbastanza Matteazzi sulla respinta sul tiro da fuori di Bacci

33′: Prova ad alzare il ritmo l’Empoli

36′: Ripartenza guidata da Konate che trova il corridoio per Gravelo ma il portiere mura la sua conclusione

38′: Bravissimo Seghetti a bloccare coi piedi la conclusione ravvicinata di Castaldo su passaggio filtrante di Tonin

41′: Controllo difettoso di Tordiglione, palla che arriva ad El Biache che prova la conclusione da fuori ma senza precisione

44′: Empoli che trova spesso il modo di ripartire ma manca sempre di lucidità negli ultimi metri

45′: Concessi 2 minuti di recupero

47′: Finito il primo tempo

SECONDO TEMPO

45′: Inizia il secondo tempo!

47′: Prima occasione della ripresa è per il Bologna con un tiro in mischia di Castaldo che Seghetti alza in angolo

50′: deviazione fortuita da pochi passi di Castaldo, si fa trovare pronto Seghetti

54′: Iniziativa personale di El Biache che parte da destra, ne salta due e col sinistro cerca l’angolino basso ma il portiere respinge in angolo

59′: RIGORE PER L’EMPOLI! Tordiglione anticpa di testa il portiere felsineo Pessina che lo travolge con le mani in uscita alta

60′: SBAGLIA KONATE ! Calcia alla sinistra del portiere che intuisce e respinge in angolo

63′; rischia tantissimo Tosto: mette a terra Castaldo che andava in campo aperto ma viene graziato dall’arbitro con solo un giallo

64′: PALO DI TOMASEVIC! Su calcio di punizione il difensore stacca di testa e prende il legno.

66′: Miracolo di Pessina! Sponda di testa di Konate per Tordiglione che anticipa tutti e solo davanti al portiere non riesce a incrociare bene

71′: Nel Bologna esce Tonin dentro Jaku

74′: Bologna che in questa fase spinge maggiormente

74′: Nell’Empoli fuori Gravelo dentro Scienza, fuori anche Majdandzic dentro Mannelli

78′: Nel Bologna fuori Menegazzo dentro Toroc

80′: Empoli molto sbilanciato in avanti alla ricerca del gol

81′: ripartenza Bologna con Byar che calcia da fuori ma blocca Seghetti

86′: Ritmi ora decisamente bassi e poca precisione

87′ Nel Bologna fuori Nordvall dentro Castillo

89′: Su cross di Toroc prova a metterci la punta Castillo ma calcia alto

90′: Concessi 5 di recupero

91′: Nell’Empoli fuori El Biache dentro Orlandi e fuori Tordiglione dentro Bembnista

93′: GOL DEL BOLOGNA! Imbucata di Toroc per Castaldo che manda a vuoto Moray con una finta e chiude con il destro sul primo palo

96′: Finisce la partita !