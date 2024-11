E’ finito con un vero e proprio colpo di scena la scelta del nuovo allenatore della Roma. Sarà Claudio Ranieri a sostituire Ivan Juric, esonerato domenica dopo l’ennesima sconfitta con il Bologna.

Tanti i nomi che erano usciti ma alla fine ha prevalso un nome che mette d’accordo tutti, idolo dei tifosi e un Ranieri che per amore dei colori giallorossi decide di tornare in pista, dopo aver dato l’addio quest’estate al Cagliari, per cercare di risollevare la squadra in piena crisi. Il debutto in campionato avverrà alla ripresa nel big match di Napoli contro la squadra di Conte.