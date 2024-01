Sono in vendita i tagliandi del settore ospiti dell’Allianz Stadium di Torino per Juventus-Empoli, gara valida per la ventiduesima giornata di Serie A TIM 2023/24 in programma sabato 27 gennaio 2024.

I tagliandi del settore ospiti (1.016 nel primo anello e 1.083 al secondo anello per un totale di 2.099 posti) sono in vendita al prezzo di € 39,00 + commissioni web esclusivamente sul sito Web di Juventus (https://www.juventus.com/it/biglietti/standard/prima-squadra-maschile/juventus-empoli-serie-a-2023-2024), con la vendita sarà riservata ai soli possessori della Fidelity Card Empoli Member

Si informa inoltre che la vendita per il settore ospiti terminerà inderogabilmente venerdì 26 gennaio alle ore 19.00. I biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita; si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Torino se sprovvisti di tagliando.

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito ufficiale della Juventus Football Club: https://www.juventus.com/it/regolamenti

Empoli Fc