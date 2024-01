La società lo ha detto, forte e chiaro, e solo chi davvero non vuol sentire può ancora avere quella stupida idea legata al paracadute. Ci si vuol salvare, si vuol fare il massimo per quelle che sono le possibilità. La scelta di Nicola, terzo allenatore a libro paga, ne è ampia dimostrazione. Ci sarebbe però un ulteriore sforzo che il club sarebbe disposto a fare, ovvero quello di inserire un altro attaccante, e non certo l’ultimo arrivato. Si torna a parlare di M’Baye Hamady Niang .

L’ex calciatore di Milan e Torino è ai saluti con l’attuale club di appartenenza, L’Adana Demirspor, e gli azzurri sono alla finestra ad attendere che ci sia lo svincolo per poter trattare direttamente, e solamente, con il calciatore. Sul franco-senegalese ci sono le attenzioni del Genoa, che già ha avuto il giocatore. Nelle ultime ore però, stando anche a quanto riferitoci da esperti del mercato, l’Empoli sarebbe balzato in testa alle possibilità d poter avere Niang. Pare, la riportiamo per come ci arriva, che il giocatore preferirebbe la piazza azzurra per il suo rilancio in Italia.

La situazione non è semplice e non c’è volontà di illudere nessuno. Quello che in questo momento è certo, ma lo ha fatto ben capire anche Fabrizio Corsi, è che l’Empoli ha voglia di provarci e di regalare a squadra e piazza questo tassello che sarebbe davvero importante. Ci vorrà un po di pazienza prima di capire se si potrà brindare a quello che, davvero, potrebbe essere da considerare un grande colpo di mercato.