Sono in vendita i biglietti del settore ospiti dello stadio Euganeo di Padova per Padova-Empoli, trentaquattresima giornata del Campionato di Serie BKT 2025/26.in programma domenica 12 aprile alle ore 15.00

I biglietti per il settore ospiti (Capienza 1500 posti) sono disponibili al prezzo di 15,00 € (comprensivi di diritti di prevendita) online su https://padovacalcio.vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket (puoi trovare il punto vendita più vicino al seguente link: https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv); per Empoli saranno disponibili all’UNIONE CLUBS AZZURRI (Via Della Maratona, 2).

Su indicazione delle autorità preposte alla pubblica sicurezza, si comunica che l’acquisto del settore Nuova Curva Sud è vietato a tutti i residenti in Toscana. Contestualmente, si invitano tutti i tifosi ospiti ad acquistare il biglietto nel settore a loro dedicato (Curva Nord)



La vendita per il settore ospiti terminerà inderogabilmente sabato 11 aprile alle ore 19.00. I biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita; si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Padova se sprovvisti di tagliando.

COME ARRIVARE ALLO STADIO EUGANEO – Per tutti i tifosi azzurri che raggiungeranno Padova, l’uscita indicata è quella di Padova Ovest, prendendo lo svincolo a sinistra seguendo per Padova; prendere quindi l’Uscita 1 della tangenziale, girare a destra in Via Fausto Coppi e seguire le indicazioni per Stadio Euganeo settore ospiti.

Empoli Fc