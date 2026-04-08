Si deve tornare al febbraio del 2014 per ritrovare l’ultimo precedente azzurro in casa del Padova. La patita terminò 1-0 per i nostri grazie ad un gol di Maccarone al 36′. Vediamo le immagini salienti di quella sfida

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Redazione PianetaEmpoli

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6 Commenti

  2. Le palle gol costruite in quella partita equivalgono allo stesso numero che oggi facciamo in 10 gare. Vero che il calcio è cambiato in peggio come spettacolo a tutti i livelli rispetto a 12 anni fa però, però oggi per tirare in porta ci vogliono le congiunzioni astrali.

  4. Deonassega quanto si tirava..uguale a oggi. Ahahahah.
    Come’ cambiato in peggio i calcio da quei tempi..oggi vanno a 2 all’ ora …basta soffiagli franano in terra…i portieri toccanp palla co i piedi 2000 volte..un teatrino REDIOLI
    In effetti mi sta passando tanto la voglia di andare allo stadio

    • vero, guardare queste immagini ti lasciano l’amaro in bocca. In poco più di 10 anni sembra ci sia stata la rivoluzione.

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