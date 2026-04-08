Si deve tornare al febbraio del 2014 per ritrovare l’ultimo precedente azzurro in casa del Padova. La patita terminò 1-0 per i nostri grazie ad un gol di Maccarone al 36′. Vediamo le immagini salienti di quella sfida
Associazione Pianetaempoli.it C.F. 91035470482 - P.Iva 06096170482 Testata giornalistica, regolarmente iscritta presso il Tribunale di Firenze Num. Reg. 5889/12 - Iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione numero 30025.
Direttore responsabile: Fabrizio Fioravanti CONTATTI
praticamente ne hanno mezzi fuori causa cerchiamo di perdere anche da questi mi raccomando.
Le palle gol costruite in quella partita equivalgono allo stesso numero che oggi facciamo in 10 gare. Vero che il calcio è cambiato in peggio come spettacolo a tutti i livelli rispetto a 12 anni fa però, però oggi per tirare in porta ci vogliono le congiunzioni astrali.
Non tiriamo mai da fuori: mai!!! Neanche pe sbaglio
Deonassega quanto si tirava..uguale a oggi. Ahahahah.
Come’ cambiato in peggio i calcio da quei tempi..oggi vanno a 2 all’ ora …basta soffiagli franano in terra…i portieri toccanp palla co i piedi 2000 volte..un teatrino REDIOLI
In effetti mi sta passando tanto la voglia di andare allo stadio
vero, guardare queste immagini ti lasciano l’amaro in bocca. In poco più di 10 anni sembra ci sia stata la rivoluzione.
Tommaso Rocchi nel Padova? Non me lo ricordavo proprio.