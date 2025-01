Sono in vendita i biglietti del settore ospiti dello Stadio Pierluigi Penzo per Venezia-Empoli, gara valida per la diciottesima giornata di Serie A Enilive 2024/25 in programma sabato 4 gennaio 2025 allo Stadio Pier Luigi Penzo.

I tagliandi sono disponibili a prezzo di € 37,00 più diritti di prevendita di 1,50€ (i bambini di età compresa e inferiore a 4 anni possono accedere allo Stadio Penzo senza essere in possesso di un titolo di accesso).

Il ticket comprende anche il servizio di trasporto acqueo dedicato dal Venice Gate Parking allo Stadio PL Penzo e viceversa, non consente l’accesso ad alcun altro servizio di trasporto pubblico e sarà in vendita online (https://www.vivaticket.com/it/ticket/serie-a-2024-2025-venezia-empoli/258007?culture=it-it) in modalità print@home ed in tutti i punti vendita autorizzati Vivaticket su territorio nazionale (per conoscere quali sono clicca qui (https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv); per Empoli saranno disponibili all’UNIONE CLUBS AZZURRI (Via Della Maratona, 2).

I biglietti del settore ospiti, come da determina dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive potranno acquistare esclusivamente dai titolari della fidelity card Empoli Member.

Si ricorda che per il settore ospiti non sarà consentito il cambio utilizzatore, che la vendita terminerà inderogabilmente alle ore 19.00 di venerdì 3 gennaio e che i biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita; si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Venezia se sprovvisti di tagliando.

COME RAGGIUNGERE LA STADIO PENZO

Il ritrovo per i tifosi azzurri è fissato per le ore 12.00 al VENICE GATE PARKING (via Galileo Ferraris) per imbarcarsi in direzione stadio con battelli dedicati (50 minuti circa il tempo di navigazione). Si raccomanda a tutti i tifosi ospiti di parcheggiare al Venice Gate Parking di via Galileo Ferraris in quanto GRATUITO e adiacente all’imbarco del servizio acqueo stadio e ritorno.