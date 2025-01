Gli azzurri proseguono il lavoro in vista della prossima sfida di campionato che sarà quella di sabato a Venezia. Non ci sono ansie da classifica, ma è chiaro che dopo tre sconfitte consecutive si dovrà assolutamente cercare di tornare dalla Laguna con dei punti. Si lavora sia sul 3-4-2-1 che sul più classico 3-5-2. Si rivede Viti ma ancora è da capire se l’ex Primavera potrà essere della spedizione, difficilmente in campo dal primo minuto.

Ci sono una serie di ballottaggi, già in difesa De Sciglio e Cacace si giocano proprio la maglia di Viti. In avanti c’è da capire intanto quello che sarà il modulo, potrebbe non essere cosi sbagliato rivedere gli stessi scesi in campo contro il Genoa, anche se Maleh scalpita e potrebbe essere una delle scelte dal primo minuto. Da capire poi Fazzini, in predicato di uscire ma al momento a disposizione di D’Aversa: la sensazione è che possa partire dalla panchina ma potrebbe anche andare al fianco di Esposito dietro a Colombo. Al di la di Viti, non rientra nessuno degli altri in infermeria.