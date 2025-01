Sarà il Sig. Sacchi di Macerata l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma sabato pomeriggio a Venezia.

Quella di sabato sarà la settimana partita arbitrata da Sacchi in questa stagione di serie A e ritrova l’Empoli dopo il pareggio di Lecce. In totale sono sei i precedenti di questo arbitro con gli azzurri ed il bilancio dell’Empoli è di 3 vittorie, 2 sconfitte ed un pareggio. Nove i precedenti con il Venezia con un bilancio per i veneti in totale equilibrio tra i tre risultati possibili. La squadra più diretta da Sacchi è il Cittadella con 16 arbitraggi. L’ultima gara diretta è stata Como-Monza 1-1. Al VAR ci sarà Serra di Torino.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

VENEZIA – EMPOLI Sabato 04/01 h.15.00

SACCHI

ROSSI L. – RICCI

IV: PERENZONI

VAR: SERRA

AVAR: MAZZOLENI

FIORENTINA – NAPOLI Sabato 04/01 h.18.00

MANGANIELLO

GIALLATINI – COLAROSSI

IV: RAPUANO

VAR: DI PAOLO

AVAR: MAGGIONI

H. VERONA – UDINESE Sabato 04/01 h.20.45

DIONISI

IMPERIALE – CIPRESSA

IV: TREMOLADA

VAR: MASSA

AVAR: CAMPLONE

MONZA – CAGLIARI h.12.30

DI BELLO

PRETI – MOKHTAR

IV: PICCININI

VAR: GHERSINI

AVAR: MASSA

LECCE – GENOA h.15.00

MARINELLI

BERTI – FONTEMURATO

IV: COSSO

VAR: MARIANI

AVAR: DI VUOLO

TORINO – PARMA h.18.00

FELICIANI

SCATRAGLI – BERCIGLI

IV: BONACINA

VAR: CAMPLONE

AVAR: DI PAOLO

ROMA – LAZIO h. 20.45

GUIDA (foto)

ALASSIO – ROSSI C.

IV: PAIRETTO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PEZZUTO