Quella che nasce oggi sarà una settimana importante. Entro la fine di questa infatti l’Empoli 2024/25 dovrebbe avere l’ufficialità per le due posizioni di DS ed allenatore. Ovviamente, per correttezza, si potrebbe andare leggermente oltre se Davide Nicola decidesse di non andare avanti ad Empoli; in quel caso potrebbe servire qualche giorno in più per ricercare il nuovo profilo. Andiamo però per gradi. Nei prossimi giorni, pochi, si dovrebbero avere le ufficialità di Accardi in uscita, e Gemmi in entrata. Posizioni queste che possiamo dare per definite al 100%.

Indipendentemente dalle ufficializzazioni, con Gemmi la società è di fatto già operativa. Il nodo da sciogliere diventa quella di Davide Nicola, in una situazione che diventa sempre più altalenante. I discorsi, fatti e rifatti, sono arcinoti. Nicola con la salvezza ha avuto il prolungamento di contratto ma, si dovrà incontrare fisicamente con il Presidente ed il nuovo DS per capire le linee guida della stagione. Palla in mano all’allenatore che, nel frattempo, viene marcato ad uomo dal Cagliari (come raccontatovi in anteprima già da giorni) che in lui vede il dopo-Ranieri. Chiaro è che questa settimana diventa fondamentale per conoscere le volontà di Nicola.

Il tecnico piemontese classe 1973 ha l’obbligo di sciogliere in tempi rapidi la riserva. Davvero un peccato che a due settimane da una delle salvezze più sofferte, con quindi l’entusiasmo alle stelle, ci debba essere questo clima di incertezza ed indecisione. Nonostante la società, nelle sue possibilità, sarebbe andata avanti con Accardi, non appena avuta la decisione dell’ex DS ha avuto la prontezza di fare i propri sondaggi ed arrivare al sostituto. Per la costruzione della nuova squadra, in un lavoro che sarà tutt’altro che semplice, serve però anche l’altra casella. Sarebbe davvero un peccato aver gettato via del tempo.