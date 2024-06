Nel calcio il “mai dire mai” è all’ordine del giorno, soprattutto in termini di mercato. Oggi però dobbiamo registrare un passo di allontanamento di Davide Nicola rispetto all’Empoli, al contrario di quello che pareva nel fine settimana. Il fatto è che oggi Nicola ha avuto già un contatto con la proprietà azzurra, e da questo è emerso che il tecnico si sia voluto prendere 24 ore di tempo per riflettere. In questo, come già detto, c’è il fortissimo pressing del Cagliari che avrebbe fatto un’offerta davvero importante a Nicola.

Alla base della riflessione ci sarebbe il fatto che l’Empoli (per noi non una novità) dovrà essere ricostruito in buona parte. Ci sarà quindi da andare sul mercato, cercando i profili migliori alle migliori condizioni. Questo è stato palesato al tecnico ex Crotone. Da quello che emerge, Nicola avrebbe chiesto invece la garanzia di poter contare su alcuni elementi già avuti quest’anno. Non è ancora scritto niente, e niente è deciso, si deve però prendere atto che il tecnico non ha detto “si” a prescindere. Le parti si incontreranno ancora domani, crediamo anche alla presenza di Roberto Gemmi (seppur ancora non ufficiale) e qualcosa di certo dovrebbe arrivare.