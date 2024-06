Come noto quella del portiere sarà una delle priorità in sede di mercato. Il nome di Stefano Turati resta di preferenza ed a breve potrebbe avvenire un contatto, nella rosa dei nomi di interesse però scopriamo esserci anche quello di Lorenzo Montipò. Il novarese classe 1996, è reduce da una stagione positiva, che ha confermato le sue doti. Sicuramente uno degli elementi più importanti del Verona ma, dal club scaligero sembra essere in uscita.

L’Empoli, come detto, lo ha inserito nella lista delle preferenze per la sostituzione di Elia Caprile. Non sarà però semplice arrivare al portiere ex Benevento, su di lui sembra esserci in maniera molto forte il Monza che deve sostituire Di Gregorio. Il club brianzolo potrebbe soddisfare le richieste dell’Hellas che dovrebbero aggirarsi sui tre milioni euro. Ovviamente l’Empoli, con il nuovo ds Gemmi in testa, sta monitorando anche questa situazione per capire se ci possano essere i presupposti per inserirsi.