Il mercato estivo è in fermento, e tra i protagonisti delle trattative c’è Matteo Cancellieri. L’attaccante, che non proseguirà la sua avventura con l’Empoli nella prossima stagione, è al centro delle attenzioni del Verona, club che ha avanzato una richiesta ufficiale per acquisire il suo cartellino. La Lazio, attuale proprietaria del giocatore, deve ancora decidere il futuro del giovane talento. Per Cancellieri, un trasferimento al Verona significherebbe un ritorno in una piazza che conosce bene. Il giovane attaccante ha già indossato la maglia gialloblù in passato, e il suo ritorno potrebbe rappresentare una nuova opportunità per consolidare la sua carriera.

A Verona, inoltre, Cancellieri ritroverebbe Paolo Zanetti, tecnico con il quale ha lavorato nella primissima parte della scorsa stagione ad Empoli. La situazione resta fluida, con la Lazio che dovrà valutare l’offerta del Verona e decidere se lasciar partire il giocatore. Tuttavia, le premesse per un ritorno in Veneto sembrano promettenti, e i tifosi del Verona potrebbero presto riabbracciare uno dei loro ex beniamini. Empoli spettatore non partecipante alla situazione.