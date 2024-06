Il futuro della panchina dell’Empoli potrebbe prendere una piega inaspettata nelle prossime ore. Con Davide Nicola che sembra essere sul punto di poter accettare una proposta del Cagliari, la dirigenza dell’Empoli sta già valutando le alternative per la guida tecnica della squadra nella stagione 2024/25. In cima alla lista dei candidati per sostituire Nicola, parrebbe esserci il nome di Gabriele Cioffi, ex allenatore dell’Udinese. Davide Nicola è attualmente al centro delle attenzioni di mercato, con il Cagliari che ha manifestato un forte interesse nei suoi confronti. La decisione del tecnico potrebbe arrivare già nelle prossime ore, tra oggi e domani, e sarà cruciale per determinare il futuro della panchina empolese. Se Nicola dovesse accettare l’offerta del club sardo, l’Empoli dovrà agire rapidamente per trovare un sostituto all’altezza.

Tra i nomi che circolano per l’eventuale successione di Nicola, Gabriele Cioffi sembra essere ad oggi il primo candidato. Nonostante il recente esonero con l’Udinese, Cioffi ha dimostrato di avere le qualità necessarie per guidare una squadra di Serie A. La sua voglia di riscatto, unita alla determinazione di dimostrare il proprio valore in Serie A, potrebbero rappresentare un mix vincente per l’Empoli. Tuttavia, è chiaro che tutto dipende dalla decisione finale di Davide Nicola. Se il tecnico dovesse decidere di rimanere all’Empoli, ogni discorso su un possibile sostituto verrebbe automaticamente annullato. La dirigenza azzurra è in attesa di capire quale sarà la scelta di Nicola per poter poi muoversi di conseguenza.

Le prossime ore saranno decisive per il futuro della panchina di Monteboro. Con Davide Nicola in procinto di prendere una decisione importante, il club azzurro potrebbe essere pronto a fare una mossa decisiva per Gabriele Cioffi. Resta solo da vedere se questa ipotesi si concretizzerà. Cioffi è nato a Firenze nel 1975 ed in serie A ha allenato Verona ed Udinese. Vedremo quel che succederà, di certo siamo a parlare di una situazione (che poi Nicola resti o no) della quale onestamente non pensavamo di parlare dopo la magica notte del 26 maggio.