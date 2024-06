Ovviamente in queste notizie qui non c’è assolutamente niente di nuovo. Ci limitiamo a riportare i vari passaggi, obbligatori, che dovranno essere fatti prima di poter arrivare alla chiusa totale. Gemmi si era già congedato da Cosenza attraverso la lettere che abbiamo pubblicato. Adesso arriva il comunicato ufficiale del Cosenza – che riportiamo sotto – che apre la pista a quelli che dovranno arrivare da Empoli, per Accardi e per lo stesso Gemmi

Dopo un biennio di collaborazione si dividono le strade del Cosenza Calcio e del direttore sportivo Roberto Gemmi. Da parte di tutto l’ambiente rossoblù al direttore vanno il ringraziamento e l’augurio di ottenere le migliori soddisfazioni nella nuova esperienza.