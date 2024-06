L’Empoli sta valutando la possibilità di riscattare Youssef Maleh dal Lecce, ma la cifra richiesta di cinque milioni di euro rappresenta un ostacolo significativo per le casse di Monteboro. Nonostante la cifra elevata, l’Empoli è fortemente interessato a trattenere il centrocampista, indipendentemente da chi sarà l’allenatore nella prossima stagione. Il club sta considerando diverse strategie per concludere l’affare, tra cui la proposta di una nuova formula che includa una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Questa soluzione potrebbe ridurre l’immediato esborso economico per l’Empoli, mantenendo comunque un interesse economico per il Lecce nel caso di una futura cessione di Maleh.

Dal canto suo, il Lecce non sembra disposto a concedere sconti. Le indiscrezioni indicano che il club salentino, piuttosto che accettare una riduzione della cifra pattuita, sarebbe più propenso a valutare attentamente il futuro del centrocampista. L’allenatore del Lecce, Gotti, potrebbe voler capire se Maleh può inserirsi nei suoi piani per la prossima stagione. Nei prossimi giorni si attende una maggiore chiarezza sulla situazione. La sensazione è che l’Empoli, al momento, non procederà con il riscatto alle condizioni attuali, ma non è escluso che le trattative possano riprendere nel corso dell’estate. In ogni caso, il desiderio dell’Empoli di mantenere Maleh in squadra è evidente, e il club continuerà a esplorare tutte le opzioni disponibili per raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe le parti.