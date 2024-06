Il Cagliari potrebbe fare un gesto inaspettato sul mercato, rinunciando ai soldi per Razvan Marin e cedendolo di fatto all’Empoli. Questa mossa sarebbe vista come un atto di “gentilezza” volto a facilitare l’approdo dell’allenatore Davide Nicola sulla panchina del Cagliari. Il club sardo è in forte pressing su Nicola, e la possibilità che il tecnico saluti l’Empoli per approdare in Sardegna sembra sempre più concreta, anche se si attendono sviluppi ufficiali. Marin, attualmente in forza all’Empoli, è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto fissato a due milioni di euro, e il Cagliari detiene il 50% sulla futura rivendita del centrocampista rumeno.

In questo contesto, il Cagliari potrebbe decidere di annullare tutte le condizioni economiche legate a Marin, regalandolo di fatto all’Empoli. Questa soluzione permetterebbe all’Empoli di acquisire definitivamente il giocatore senza ulteriori esborsi e potrebbe rappresentare un elemento decisivo per sbloccare la trattativa per Davide Nicola. Se l’accordo si concretizzasse, il Cagliari non solo otterrebbe il tecnico desiderato, ma l’Empoli beneficerebbe della permanenza di un centrocampista di qualità senza ulteriori costi.