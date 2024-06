Per Gabriele Guarino è difficile che possano schiudersi le porte dell’Empoli e della Serie A. Il giovane e promettente difensore cresciuto nel vivaio si era trasferito a gennaio in prestito al Modena ma, complice un grosso infortunio patito a Empoli, non è riuscito a mostrare le sue doti in Emilia.

Con Pietro Accardi in procinto di diventare il nuovo direttore sportivo della Sampdoria, Guarino potrebbe entrare nelle mire del club blucerchiato. Il suo valore attuale è di circa un milione di euro, ma è difficile che l’Empoli voglia privarsene prima di averlo visto realmente all’opera. Su di lui la dirigenza azzurra è ancora speranzosa e solo un’offerta sostanziosa potrebbe fargli cambiare i piani. Più plausibile che possa andarsene a titolo temporaneo per trovare quella continuità che – anche a causa dell’infortunio – non ha ancora espresso.