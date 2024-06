Nelle ultime stagioni Szymon Zurkowski è stato uno dei calciatori più amati dalla piazza, soprattutto per quel fortissimo attaccamento alla maglia che il centrocampista polacco ha sempre dimostrato. Arrivato a gennaio in prestito con diritto di riscatto e decisivo fin dalle prime partite, ha visto calare il suo rendimento col passare delle giornate, anche a causa di un infortunio alla caviglia che gli ha precluso di partecipare attivamente all’ultima parte della stagione.

Come già detto un paio di settimane fa, il suo riscatto è oneroso ed è molto difficile, se non impossibile, che l’Empoli voglia accollarsi tale somma. A questo si aggiunge il fatto che Zurkowski è stato appena operato per risolvere il problema alla caviglia e non potrà tornare in campo prima di 4-5 mesi.

Un’ulteriore ostacolo al ritorno del centrocampista nella città che lo ha accolto a braccia aperte.