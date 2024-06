Nicola non sarà l’allenatore dell’Empoli per la stagione 24/25. Il tecnico piemontese, stando alle ultimissime arrivate in redazione, avrebbe fatto la sua scelta, ovvero andare a Cagliari e chiudere con l’Empoli. Le avances dei rossoblù sembrano dunque aver fatto colpo, ma sicuramente da parte di Davide Nicola non c’era la certezza di voler ripartire in azzurro, altrimenti un combattente come lui non avrebbe nemmeno aperto ad altre possibilità.

Già ieri vi avevamo raccontato che il primo contatto, dopo le meritate vacanze post salvezza, non era stato proficuo. Sempre stando a quanto raccolto, l’allenatore ex Salernitana avrebbe chiesto determinate garanzie sulla non cessione di alcuni giocatori e sul mantenimento di altri, garanzie che non sarebbero arrivate da parte della proprietà. Questo aveva messo in standby il tutto, ma di fatto già da giorni c’era il Cagliari (abbiamo scritto di questo per primi in tempi non sospetti) che premeva e che piano piano ha anche alzato il tiro per incoraggiare Nicola.

Adesso Empoli e Cagliari dovranno trovare la modalità per traghettare il tecnico, una di queste potrebbe già essere il cartellino gratis di Marin. Al di là di questi dettagli, non secondari e che andremo a capire, quello che possiamo dare per certo è che adesso la panchina dell’Empoli non ha più un proprietario. Nicola saluta quindi Empoli dopo soli cinque mesi di lavoro, lasciando la squadra in serie A alla fine di una rimonta davvero incredibile. Spiace perchè le sensazioni dell’immediata vigilia non sembravano queste, anche se poi il tempo stava facendo capire qualcosa. Soltanto nella giornata di sabato era parso – e lo avevamo scritto – che Nicola potesse aver voglia di tentare un’altra impresa con i nostri colori. Cosi alla fine non è stato.

Non resta che attendere gli sviluppi di quelli che adesso sono i citati dettagli, per poi andare a salutare ufficialmente Nicola. Già da adesso però si apre il toto-allenatore in casa azzurra. Il nome di Cioffi è il primo uscito, ma siamo sicuri che qualcos’altro si avrà da muovere, magari con i primi suggerimenti anche da parte di Gemmi che quindi potrà partire con un tecnico non legato al vecchio DS.