Nelle ultime ore si è aggiunto un nuovo nome alla lista dei possibili sostituti di Davide Nicola sulla panchina dell’Empoli: William Viali, attuale allenatore del Cosenza. La candidatura di Viali ha preso forza soprattutto grazie alla sua stretta vicinanza con il nuovo direttore sportivo degli azzurri, Roberto Gemmi. I due hanno infatti lavorato insieme proprio a Cosenza fino alla scorsa stagione, instaurando un rapporto professionale solido e di fiducia reciproca.

Sebbene al momento si sia lontani dalle conferme, da Cosenza emergono segnali di un possibile addio di Viali alla squadra calabrese, specialmente dopo la partenza di Gemmi. Fonti vicine all’allenatore suggeriscono che il direttore sportivo potrebbe proporre il nome di Viali alla società azzurra come possibile successore di Nicola. Tuttavia, nonostante le voci insistenti, è necessario monitorare la situazione con cautela. È lecito dubitare che per il presidente Fabrizio Corsi, Viali rappresenti la prima scelta. La decisione finale terrà conto di molti fattori, inclusi l’esperienza e il profilo del nuovo allenatore che dovrà gestire le sorti dell’Empoli in una stagione che si preannuncia ancor più impegnativa.

Viali, classe ’74, ha alle spalle le esperienze di Piacenza, SudTirol, Cuneo, Novara, Cesena, Ascoli e Cosenza. Con i rossoblù ha avuto una doppia esperienza, intervallata con Ascoli. Nell’ultima stagione Viali è subentrato a marzo a seguito dell’esonero di Caserta.