Altro giro altra corsa. Normale che sia cosi subito dopo aver incassato il “no” di Davide Nicola ad andare avanti. La società, che certo non è stata con le mani in mano in questo lasso di tempo, ha fatto trapelare quelli che sono i nomi più papabili per la successione sulla nostra panchina, e dopo Cioffi e Viali (questa più una suggestione legata al nuovo DS), arriva il nome di Eusebio di Francesco. E’ tutto il giorno che siamo a lavoro su questo nome, bravissimi come sempre i colleghi di Sky ad aver avuto l’imbeccata migliore anticipando tutti. Quello che possiamo dire, al contrario di quanto scritto prima per Viali, che questo è attualmente il nome in cima alla lista delle preferenze. Il più caldo ed il più papabile.

Già tra domani e giovedi potrebbe esserci un incontro preliminare per poter capire quello che possa essere il margine di manovra, dicendo però che il tecnico – su di lui c’è anche il Venezia – sarebbe fortemente intrigato dal poter tornare ad Empoli. Per Di Francesco la nostra realtà non è una delle tante, qui è cresciuto calcisticamente e con Empoli ha sempre avuto un rapporto speciale. Sarebbe una sorta di cerchio che si chiude. Fonti vicine ad Eusebio, da noi interpellate nel corso della giornata, ci confermano l’interesse di Monteboro e la grande e reciproca curiosità dell’ex allenatore del Frosionone. Una situazione che in qualche modo sta nascendo.

Si può fare! Quello di Di Francesco, a differenza dei nomi sciorinati oggi, è davvero quello più caldo e quello che maggiormente vorrebbe Fabrizio Corsi. Di Francesco ha voglia di centrare quella salvezza che con il Frosinone, anche per merito dell’Empoli, non ha trovato. Quello che serve all’Empoli è proprio un profilo di grande tenacia e determinazione. Ovviamente è presto per qualsiasi discorso aggiuntivo, aspettiamo che le parti si incontrino, ma i presupposti per il matrimonio ci sono davvero tutti. Nato a Pescara nel 1969, Di Francesco ha vestito la nostra maglia dal 1987 al 1991, con 102 presenze e 3 gol. Da allenatore le sue esperienze sono state a Sassuolo, Roma, Samp, Cagliari, Verone e Frosinone.

Esubio Di Francesco potrebbe essere seriamente il prossimo allenatore dell’Empoli. Già nella giornata di domani ne sapremo di più. Con lui si dovrebbe tornare alla difesa a quattro. Nel 4-3-3 il modulo preferito ma dalla cintola in su si può spaziare. Tecnico che ama la profondità ed il gioco offensivo. Caratteristiche che si sposano bene con quella che è la principale filosofia azzurra, nonchè il gusto del Presidente.