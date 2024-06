Il Torino sembra fortemente interessato all’acquisto di Sebastiano Luperto, reduce da una stagione straordinaria con la maglia dell’Empoli. Il difensore, protagonista assoluto della scorsa Serie A con il maggior numero di minuti giocati, è diventato un punto di riferimento della squadra azzurra. Dal punto di vista dell’Empoli, la cessione di Luperto potrebbe rappresentare un’importante occasione per fare cassa. Dopo un’annata di successo, è fisiologico che giocatori di tale calibro attraggano l’interesse di club con maggiori disponibilità economiche, ed il Toro è solo primo in ordine cronologico. L’Empoli, consapevole del valore del difensore, potrebbe monetizzare al meglio questa opportunità di mercato.

Il nome di Luperto sembra essere stato fatto alla proprietà granata dal nuovo tecnico, Vanoli. Nonostante le speculazioni, non è da escludere che Luperto rientri tra quelli elementi che Davide Nicola avrebbe voluto trattenere, nelle garanzie per restare sulla nostra panchina. La situazione è in evoluzione e merita di essere seguita da vicino nei prossimi giorni, certi che la competizione per Luperto potrebbe intensificarsi con l’avvicinarsi del mercato estivo. Immaginabile che anche altri club possano a breve bussare alle porte di Monteboro. Non da escludere che l’Empoli possa chiedere tra i 4 ed i 5 milioni per il Lupo.