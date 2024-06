La sessione estiva del calciomercato aprirà i battenti ufficialmente il primo luglio. Da oggi, però, fino a venerdi 14 giugno le società possono esercitare il diritto di riscatto dei giocatori avuti in prestito in questa stagione ad una cifra già precedentemente fissata. Mentre da sabato 15 a lunedì 17 giugno le società che detengono il diritto di contro-riscatto potranno far valere tale opzione. Andiamo a vedere quelle che sono le situazioni in casa azzurra rispetto ai giocatori in rosa fino al 30/06. Accanto andremo a sintetizzare la nostra opinione sulla gestione da parte del club.

Youssefh Maleh: In prestito dal Lecce, diritto di riscatto fissato a circa 5 milioni. Il riscatto a questa cifra non verrà esercitato. Il giocatore piace e si potrebbe pensare ad un nuovo approccio nel corso del mercato.

Simone Bastoni: In prestito dallo Spezia, diritto di riscatto fissato a 1,5 milioni. Al momento non arrivano segnali che possano far pensare ad un riscatto. La sensazione è che si sia ai saluti.

Alberto Cerri: In prestito dal Como, diritto di riscatto fissato a circa 3,5 milioni di euro. L’attaccante non verrà riscattato e non crediamo ci possano essere approcci futuri.

Razvan Marin: In prestito dal Cagliari, diritto di riscatto fissato a 2 milioni. La sensazione è che l’Empoli possa far valere il suo diritto investendo questi soldi. Il discorso si potrebbe però fermare, con una rimodulazione, se dovesse diventare pedina di scambio nel discorso legato a Nicola.

Szymon Zurkowski: In prestito dallo Spezia con diritto di riscatto fissato a 5 milioni. Non si andrà all’immediato riscatto. Durante l’estate non è da escludere che possa esserci un nuovo approccio ma con cifre diverse.

Matteo Cancellieri: In prestito dalla Lazio, diritto di riscatto fissato a 20 milioni. Cancellieri non verrà riscattato e tornerà alla Lazio. Da evidenziare che la Lazio ha il controriscatto fissato ad un milione di euro in più. Le due società, ma accordandosi prima, potrebbero arrivare a questo per tributare all’Empoli la valorizzazione del giocatore. Situazione però da verificare.

Viktor Kovalenko: In prestito dall’Atalanta, diritto di riscatto fissato a 2,3 milioni. Non arrivano notizie riguardanti l’interesse al riscatto. Difficile che si possano aprire scenari futuri.

Bartosz Bereszynski: In prestito dalla Sampdoria, diritto di riscatto a 2 milioni. Non dovrebbe aver luogo l’esercizio del diritto di riscatto. Non è da escludere però che con la Samp si possa aprire un discorso e far restare il polacco in azzurro.