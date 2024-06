Vi abbiamo scritto ieri dell’interessamento della Sampdoria verso il nostro giovane difensore Gabriele Guarino ma non sarebbe l’unico giocatore azzurro sotto l’attenzione dei liguri. Secondo alcune indiscrezioni provenienti da Genova, nel mirino ci sarebbe infatti anche il portiere azzurro Samuele Perisan.

Con l’arrivo di Pietro Accardi a Genova non è escluso che qualche operazione possa nascere tra le due società, senza considerare il fatto che il portiere classe ‘97 potrebbe essere molto attratto da un eventuale chiamata di una squadra importante come la Sampdoria destinata a un ruolo da protagonista nella prossima stagione di B. Ricordiamo che Perisan, inizialmente come vice Caprile, dopo l’infortunio di quest’ultimo e l’arrivo di Berisha, è scivolato come terza scelta e ha chiuso la stagione con una presenza alla seconda giornata nella sconfitta a Monza. Vedremo l’evolversi della situazione, sicuramente l’Empoli nella sessione di mercato che sta per iniziare avrà molto movimento da fare anche nel ruolo dei portieri.