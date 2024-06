Al momento attuale l’attacco azzurro è quasi spoglio, visto che solo Caputo e Shpendi hanno un contratto in essere per la prossima stagione. La missione di completare e rafforzare il reparto offensivo dovrà essere una delle priorità del nuovo direttore sportivo, che dovrà essere bravo a individuare quegli elementi più adatti al gioco del prossimo tecnico azzurro.

Naturalmente siamo ancora alla fase delle voci, ma dalla Svizzera rimbalza la notizia di un interesse per Zan Celar, attaccante del Lugano classe ’99. Il calciatore sloveno, reduce da un’ottima stagione in cui ha segnato 14 reti nella Super League elvetica, ha già giocato in passato in Italia (cresciuto nella Roma, ha vestito le maglie di Cittadella e Cremonese). A Lugano ha trovato la sua dimensione ideale e, nelle tre stagioni disputate è sempre andato in doppia cifra. Potrebbe essere per lui il momento giusto per riprovare l’avventura italiana.