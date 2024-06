Davide Nicola è pronto a concretizzare il suo passaggio al Cagliari, come emerso dalle notizie di ieri. Il tecnico piemontese ha accettato le lusinghe del club sardo e, salvo clamorosissimi ripensamenti, non proseguirà la sua avventura con l’Empoli. La decisione di Nicola è stata influenzata dalle poche garanzie ricevute sulla costruzione della prossima squadra dell’Empoli. Questo, insieme a un’offerta economica allettante, ha spinto il tecnico a scegliere il Cagliari. Secondo quanto arrivatoci, il club sardo potrebbe offrire a Nicola un contratto di 600 mila euro all’anno più bonus per due anni, con un’opzione per il terzo anno.

Il dado sembra essere tratto già da ieri sera, e si attende solo la chiusura definitiva dell’operazione. Tuttavia, i tempi potrebbero non essere rapidissimi, in quanto l’Empoli deve ancora trovare un accordo con il Cagliari per liberare Nicola, che è ancora sotto contratto con il club di Monteboro. A Cagliari ormai sta già impazzando la “nicolamania” con il popolo rossoblù che sembra esser soddisfatto della scelta per il dopo Ranieri. Una situazione, come già detto, che in parte coglie di sorpresa. Le ultime parole di Nicola avevano fatto percepire un attaccamento importante verso Empoli, con quasi la convinzione che sarebbe stato pronto per la nuova sfida.