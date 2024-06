Nicolò Cambiaghi è tornato prepotentemente al centro delle attenzioni del Bologna. La squadra rossoblù aveva già mostrato un forte interesse per il giovane monzese nella scorsa stagione, ma l’affare non si concretizzò, e Cambiaghi fu ceduto nuovamente in prestito all’Empoli. Il Bologna, reduce da una stagione incredibile e con la qualificazione alla prossima Champions League in tasca, sembra intenzionato a fare sul serio questa volta. La società felsinea potrebbe tentare un inserimento deciso nella trattativa, favorita anche dalla prestigiosa competizione europea a cui parteciperà.

La proposta per portare Cambiaghi sotto le Due Torri sarebbe nata da una precisa richiesta dell’allenatore Vincenzo Italiano, che vede nel giovane attaccante un potenziale rinforzo per la sua squadra. Questo interessamento del Bologna si inserisce in un contesto di mercato vivace, dove anche il Napoli rimane una contendente agguerrita. La squadra partenopea è da tempo interessata a Cambiaghi e potrebbe presto avviare trattative con l’Atalanta per assicurarsi il giocatore. In questo intricato scenario di mercato, l’Empoli, che ha beneficiato delle prestazioni di Cambiaghi nelle ultime due stagioni, non ha alcun potere decisionale sul futuro del calciatore, essendo solo la sua squadra di prestito.