Il nome di Eusebio Di Francesco è davvero forte per la prossima panchina azzurra, seppur di concreto ancora non ci sia niente. Abbiamo scambiato alcune battute con un collega, Roberto Monforte, di Frosinone che lo ha vissuto nell’ultima stagione.

Ciao Roberto. Di Francesco pare essere in orbita Empoli. Ti chiedo cosa si dice a Frosinone, anche perché l’ipotesi permanenza era ventilata…

“Credo che Empoli possa essere una possibilità concreta. Faccio un passo indietro, se mi permetti. Qui a Frosinone la piazza è ancora in attesa di sentire Di Francesco che non ha più parlato dalla vigilia della gara con l’Udinese. Infatti nel dopo gara il tecnico non si è presentato in sala stampa. Ci aspettavamo invece di capire determinate cose, inclusa quella del possibile futuro, e spiace pensare che non abbia voluto quel confronto che ci avrebbe fatto molto piacere per capire alcune cose. Ci tengo anche a dire che qui la porta per lui è ancora aperta. La sensazione è che però ci sia stata una sorta di stallo tra lui e la componente dirigenziale. Posso poi dire che Di Francesco ha avuto un contatto serio con l’Udinese, e due tentativi importanti da parte del Venezia. Tutto questo non si è concretizzato e quindi torno al punto di partenza, dicendo che Empoli può essere la chiusa, anche se è ancora tutto da scrivere”

Secondo te cosa è mancato a Di Francesco per raggiungere la vostra salvezza, ed in questo quanta responsabilità gli attribuisci?

“ Alla seconda parte della domanda faccio fatica a rispondere, non ho ancora a fuoco il tutto. Posso dirti che Di Francesco ha fatto un ottimo lavoro, riuscendo a far giocare davvero bene la squadra. Qua abbiamo visto delle partite davvero ben giocate, riuscendo sul campo a mettere in enorme difficoltà grandi squadre. Ha saputo valorizzare molto elementi tra quelli a disposizione, cito su tutti Brescianini che intorno a se ha l’attenzione di molte squadre e verrà venduto molto bene. Si parla di una persona che ha messo davvero tanto dentro a questa stagione, una persona che tra l’altro devo definire anche molto disponibile e generosa nei confronti della stampa. Cosa è mancato mi chiedi? Forse una maggiore freddezza e lucidità in alcuni momenti chiave della stagione. Sotto questo aspetto credo che debba e possa crescere. Paga quel metterci davvero tanto, quel farsi assorbire dal contesto che a tratti gli fa smarrire un po’ di freddezza ed un po’ di polso”

Se potessi dargli un consiglio per il futuro?

“ Più o meno quello che ti ho appena detto. Ed è forse anche il motivo per cui certe situazioni, sotto la sua guida, sono finite più o meno allo stesso tempo. Ci tengo ad evidenziare che parliamo di un allenatore bravo, di uomo che qui a Frosinone si è fatto davvero ben volere al punto che la speranza era quella di poter ripartire con lui. Però deve saper leggere meglio certe situazioni nei momenti difficili, visto che nella lotta salvezza questi sono all’ordine del giorno e non deve ingannare il momento in cui tutto gira per il meglio”