Dopo il ritorno al successo contro il Monza, per gli azzurri un test di quelli altamente probanti. Si va in casa di quella che, forse, è la squadra più in forma del momento. Una gara, stavolta, dove non si richiederanno obbligatoriamente i punti, sarà però importante rivedere lo stesso atteggiamento di domenica scorsa. Vediamo le ultime.

In casa azzurra non dovrebbe cambiare molto rispetto allo schieramento mandato in campo da Nicola contro i brianzoli. Un 3-4-2-1 (che pasa a 5-3-2 in fese di non possesso) che potrebbe vedere dall’inizio anche tutti gli stessi interpreti. I dubbi principali sono legati all’esterno di sinistra dove Cacace potrebbe insidiare Gyasi, ma occhio anche a Maleh. Ovviamente anche Fazzini, che viene da una bella settimana, potrebbe essere tenuto in considerazione. Molto dipenderà dal tipo di partita che vorrà fare il tecnico piemontese. Nicola ritrova Cancellieri che potrebbe partire dalla panchina, l’ex Lazio si gioca comunque il posto con Cambiaghi. Non ce la fa Kovalenko che resta ancora tra gli indisponibili, invece Pezzella (che difficilmente vedremo in campo) sarà della spedizione. Baldanzi sta sempre meglio ma per lui la gara dovrebbe iniziare da seduto.

Gli indisponibili sono: Caputo, Ebuehi, Destro, Guarino, Kovalenko

Mister Nicola si sofferma molto sul concetto di identità, dando questa al suo Empoli si potrà tracciare la strada per l’obiettivo.

In casa Juve ci sarà da capire se Chiesa potrà essere o meno dei convocati. Dovesse farcela, l’ex viola, partirebbe comunque dalla panchina. Non sembrano esserci particolari dubbi di formazione per Allegri, nel suo 3-5-2. Vlahovic ed Yildiz saranno i giocatori più avanzati con Locatelli a dettare i tempi. Dentro dal primo minuto dovrebbe esserci anche l’ex azzurro, Cambiaso. Panchina invece per l’altro ex, Rugani. Davanti a Szczesny agiranno Gatti, Bremer e Danilo.

Il tecnico Allegri parla di partita mai banale, andando ad elogiare Nicola. La sua Juve però non si vuol fermare.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-5-2: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Yildiz.

3-4-2-1: Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Bereszynki, Marin, Grassi, Gyasi; Zurkowski, Cambiaghi; Cerri.