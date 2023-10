Una rubrica a cura di Claudio “Freccia”

Match che anche se siamo solo ad inizio campionato, profuma già di salvezza, e pesanti sono i punti in palio. Si gioca di venerdì alle h.18,30, il 6 ottobre 2023, per un anticipo dell’ottava giornata del massimo campionato italiano di calcio 2023/24 davanti a 7.128 spettatori ufficiali, di cui 547 soli sono i paganti (uno dei minimi storici dell’Empoli in Serie A), con un caldo piuttosto anomalo e fuori stagione. L’Empoli viene dalla sonora sconfitta di Bologna, nel risultato non nella prestazione, e dopo 7 turni di campionato ha solo tre punti e un gol all’attivo. L’Udinese di punti ne ha quattro e viene dal pareggio interno (2-2) agguantato nel recupero contro il Genoa. I friulani sono apparsi squadra abbastanza mediocre, dominata per larghi tratti di gara dagli azzurri, oggi stoppati dal Var. Il problema principale in casa azzurra è il gol, ma a dire la verità l’Empoli uno l’avrebbe segnato, con “Ciccio” Caputo, ma gli viene cancellato per fuorigioco, questione di centimetri, al 40°, così come cancellato è il rigore in un primo momento accordato al 60° dall’incerto signor Fabbri di Ravenna, richiamato al Video a rivedere l’azione.

I tifosi friulani, presenti stasera al “Carlo Castellani-Computer Gross Arena”, sono davvero in buon numero, se si pensa a tutte le attenuanti del caso: 127 unità e quasi tutti Ultras, anche se è pure presente qualche striscione dei Clubs (almeno tre-quattro). Gli Ultras mettono subito in chiaro il loro pensiero, esponendo, prima del via alle ostilità, lo striscione molto significativo “Venerdì 18,30…noi in curva presenti voi in campo col coltello tra i denti!!!”. Si faranno notare molto durante la partita, già in avvio con un bandierone copricurva sotto al quale accendono diverse torce. Sono molto vivaci ed anche piuttosto continui nel tifare, appaiono in continuo movimento. Il loro tifo conosce davvero poche pause e sono incisivi e convincenti, facendo ancora uso delle torce in più momenti. Cercano di trasmettere la loro vitalità alla squadra, dandosi molto da fare, ma riuscendoci raramente. Aiutati dallo

sventolio di diversi bei bandieroni, e da battimani ritmati, danno un bel tocco di colore alla Curva Sud, della quale prendono lo spicchio più vicino alla Tribuna laterale Sud scoperta. Meriterebbero di più dalla loro squadra. Il livello del loro tifo è da ritenersi quest’oggi più che buono.

La Maratona inferiore non è pienissima, colpa di questi orari e giorni assurdi, e tante partite, da qui a fine girone d’andata, l’Empoli dovrà giocarle ancora di venerdì o lunedì. E lo striscione esposto in Maratona verso la Sud “Meglio la C di questi orari qui”, firmato “EFC 1920”, la dice lunga sulla questione. Comunque il tifo non ne risente, perché oggi è davvero convincente, e tanti saranno i cori di sostegno alla squadra azzurra, coadiuvati da almeno cinque bandieroni, che li ripagherà con una buona prestazione. Assai poche sono le pause, altre volte risultate molto più lunghe. Al gol annullato per fuorigioco, sarà forte il boato dello stadio, che griderà come una liberazione il cognome dell’autore, appunto “Caputo!!”, all’annuncio del gol della speaker dello stadio. La squadra va sotto la Maratona a raccogliere gli applausi ma è tutto da rifare. Altro momento topico è quello dell’assegnazione del rigore per fallo di Samardzic su Cancellieri, col popolo empolese pronto a esultare, la cui cancellazione a più di qualcuno lascia forti dubbi. Poco prima esposto in Maratona lo striscione “Benvenuto Niccolò”, per salutare la nascita del figlio di un noto Ultrà facente parte del gruppo principale “Desperados Empoli”. Si va così verso il finale con gli Ultras di casa che capiscono il momento particolare della squadra e la spronano e incitano sempre di più, con cori che vengono piuttosto bene, tanto da “coprire” sempre (o quasi), quelli dei circa 130 friulani presenti. Diversi i battimani ritmati dal tamburo. Al triplice fischio la squadra viene convintamente applaudita. Le due tifoserie si mandano più volte a quel paese: botta e risposta con i friulani che sembrano cominciare per primi. Gli Ultras empolesi non le mandano a dire neanche agli aretini, fraternamente gemellati con gli udinesi. Il livello del tifo biancazzurro è anch’esso da ritenersi più che buono.