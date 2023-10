Si è giocata l’8a giornata di Serie A che si è aperta venerdì sera con due anticipi finiti entrambi in parità; al Castellani finisce senza reti la sfida tra l’Empoli e l’Udinese con gli azzurri che avrebbero ampiamente meritato la vittoria per le tante occasioni fallite e con il Var che ha tolto agli azzurri un gol a Caputo e un calcio di rigore che era stato assegnato dall’arbitro mentre a Lecce è un punto che soddisfa sia la squadra di casa che il Sassuolo. Frena l’Inter che viene rimontata a sorpresa a San Siro dal Bologna, la squadra di Inzaghi dopo pochi minuti si porta sul doppio vantaggio per poi subire il pareggio del Bologna mentre la Juventus continua la sua tradizione favorevole nei derby e batte con un netto 2-0 il Torino. Il Milan espugna nel finale Genova e si porta in testa alla classifica con due punti di vantaggio sull’Inter. Nel finale con l’espulsione del portiere Maignan e con i cambi terminati dalla squadra rossonera tra i pali è andato l’attaccante Giroud, protagonista anche di un intervento salva risultato. Nelle gare della domenica il Monza travolge la Salernitana e per Paulo Sousa l’esonero sembra ormai inevitabile mentre prosegue la favola del Frosinone che batte anche il Verona trascinato da un grande Soulè. Torna alla vittoria la Lazio al termine di una bella gara con l’Atalanta, doppio vantaggio biancoceleste, rimonta bergamasca e gol vittoria finale con Vecino. La Roma vince facilmente a Cagliari ma deve fare i conti con un serio infortunio a Dybala mentre nel posticipo impresa della Fiorentina che sbanca il Maradona vincendo 3-1 con il Napoli agganciando così la zona Champions. Adesso è tempo di Nazionali, la Serie A riprenderà tra due settimane.

Questi i risultati e la classifica:

EMPOLI-UDINESE 0-0

LECCE-SASSUOLO 1-1

INTER-BOLOGNA 2-2

JUVENTUS-TORINO 2-0

GENOA-MILAN 0-1

MONZA-SALERNITANA 3-0

FROSINONE-VERONA 2-1

LAZIO-ATALANTA 3-2

CAGLIARI-ROMA 1-4

NAPOLI-FIORENTINA 1-3